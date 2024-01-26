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حماس تعلن إلتزامها بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:29     الفئـة : دولــي

غزة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار ما إلتزم به الكيان الصهيوني، في حال صدور قرار عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد المحتل.

و قالت الحركة في بيان إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته دولة جنوب إفريقيا إلى المحكمة "لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة".

و أضاف البيان أنه "في حال صدور القرار عن المحكمة بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم الكيان الصهيوني بذلك".

و تابع "ستطلق حماس سراح الأسرى المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها".

و لفت إلى أنه يتعين على المحتل "إنهاء الحصار المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

و من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد الكيان الصهيوني عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن الحرب في غزة ترقى إلى إبادة جماعية، حسب بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة.

و منذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الكيان الصهيوني حربا واسعة النطاق على قطاع غزة خلفت أكثر من 25 ألف قتيل.

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 11:44
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حماس تعلن إلتزامها بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:29     الفئـة : دولــي   شارك

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