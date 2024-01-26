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الصين تعبر عن صدمتها إثر هجوم آخر على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:27     الفئـة : دولــي

بكين - عبرت الصين عن صدمتها لدى علمها بهجوم آخر على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة، معربة عن شعورها بالحزن إزاء الخسائر المدنية الناجمة عن الهجوم الذي إقترفته قوات الإحتلال الصهيوني، حسب ما أعلنه متحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس.

و بحسب تقارير، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأربعاء، أن مركز التدريب التابع لها أصيب بدفعتي نيران من الدبابات المتمركزة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين.

و ردا على استفسار ذي صلة، قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحفي يومي إن الصين تدين جميع الأعمال المرتكبة ضد المدنيين وتعارض جميع التحركات التي تنتهك القانون الدولي.

و أوضح وانغ أنه "تجب حماية سلامة منشآت الأمم المتحدة، واستخدام القوة لا يجلب الأمن الحقيقي، ووقف إطلاق النار هو أولوية قصوى".

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 11:45
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الصين تعبر عن صدمتها إثر هجوم آخر على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:27     الفئـة : دولــي   شارك

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