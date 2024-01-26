الصين تعبر عن صدمتها إثر هجوم آخر على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة

و بحسب تقارير، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأربعاء، أن مركز التدريب التابع لها أصيب بدفعتي نيران من الدبابات المتمركزة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين.
و ردا على استفسار ذي صلة، قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحفي يومي إن الصين تدين جميع الأعمال المرتكبة ضد المدنيين وتعارض جميع التحركات التي تنتهك القانون الدولي.
و أوضح وانغ أنه "تجب حماية سلامة منشآت الأمم المتحدة، واستخدام القوة لا يجلب الأمن الحقيقي، ووقف إطلاق النار هو أولوية قصوى".