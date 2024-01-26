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منظمة الصحة العالمية تصف الوضع في قطاع غزة ب "الجحيم"

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:13     الفئـة : دولــي
منظمة الصحة العالمية تصف الوضع في قطاع غزة ب &quot;الجحيم&quot;

جنيف - جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

و حذر غيبريسوس في كلمته من أن مزيدا من الأفراد في غزة سيموتون من الجوع والمرض، وقال "إذا أضفتم كل ذلك، أعتقد أنه ليس سهلا أن نفهم مدى جحيمية الوضع".

و قال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا".

و أضاف "أعتقد أنكم جميعا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي"، قبل أن يتوقف عن استكمال كلمته واصفا الوضع الحالي بأنه "تعجز أمامه الكلمات".

و في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي إلى 25900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 64110 إصابات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 11:45
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منظمة الصحة العالمية تصف الوضع في قطاع غزة ب "الجحيم"
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:13     الفئـة : دولــي   شارك

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