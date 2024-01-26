رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الوضع الإنساني في غزة

و دعا اشتية الوزيرة الهولندية، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه فورا، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف، مع التأكيد على نوعية المساعدات لا كميتها فقط.

كما دعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية من إيصال المساعدات والأدوية مباشرة من الضفة إلى غزة، مع التأكيد على ضرورة استعادة التيار الكهربائي وتأمين المياه فورا.

و أكد اشتية على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل هولندا وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، معتبرا أن الحل السياسي يجب أن يكون ضمن إطار دولي بعد فشل نموذج المفاوضات الثنائية خلال ثلاثين عاما.