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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الوضع الإنساني في غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:02     الفئـة : دولــي
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الوضع الإنساني في غزة

رام الله - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، الخميس، مع وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي برونز سلوت، التي تزور رام الله حاليا، الوضع الإنساني في غزة وضرورة وقف العدوان الصهيوني.

و دعا اشتية الوزيرة الهولندية، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه فورا، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف، مع التأكيد على نوعية المساعدات لا كميتها فقط.

كما دعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية من إيصال المساعدات والأدوية مباشرة من الضفة إلى غزة، مع التأكيد على ضرورة استعادة التيار الكهربائي وتأمين المياه فورا.

و أكد اشتية على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل هولندا وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، معتبرا أن الحل السياسي يجب أن يكون ضمن إطار دولي بعد فشل نموذج المفاوضات الثنائية خلال ثلاثين عاما.

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 11:08
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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الوضع الإنساني في غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 11:02     الفئـة : دولــي   شارك

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