الرئيسان التركي والجنوب إفريقي يبحثان مسار دعوى إرتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غزة

أنقرة - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إتصال هاتفي الخميس، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، مسار الدعوى التي رفعتها بلاده ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبته على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والتي من المنتظر أن يصدر بشأنها اليوم الجمعة قرار يهدف لإتخاذ تدابير إحترازية بوقف الإبادة.

كما بحث الرئيسان، خلال الاتصال، استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين بلديهما، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

و أكد أردوغان، بهذه المناسبة، بذل بلاده قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لحقوق الإنسان ولنيل الاحتلال، الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية، العقوبة التي يستحقها.

و كانت جنوب إفريقيا قد رفعت لمحكمة العدل الدولية، قبل أسابيع قليلة، دعوى ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جريمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، وعقدت جلسات استماع في لاهاي لمرافعات الطرفين يومي 11 و12 يناير الجاري.