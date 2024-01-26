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فلسطين: 9 شهداء وإصابة آخرين في قصف لجيش الإحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:55     الفئـة : دولــي

 

غزة - إستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، أغلبيتهم نساء وأطفال، الخميس، في قصف لجيش الإحتلال الصهيوني إستهدف وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و قالت "وفا" نقلا عن مصادر طبية بأن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلة، في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد ستة آخرون وأصيب آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.

و يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

و في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى 25900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 64110 إصابات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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فلسطين: 9 شهداء وإصابة آخرين في قصف لجيش الإحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:55     الفئـة : دولــي   شارك

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