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إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:25     الفئـة : دولــي
إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد

 

غزة - إرتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 25900 شهيد و 64110 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي تاريخ بداية الهجوم الهمجي.

و قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد وإصابة 370 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

و لفت البيان، إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا والتي يزعم أنها آمنة.

و يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء.

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إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:25     الفئـة : دولــي   شارك

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