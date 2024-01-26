إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد

و قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد وإصابة 370 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
و أشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
و لفت البيان، إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا والتي يزعم أنها آمنة.
و يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء.