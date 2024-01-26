سايحي يؤكد على ضمان ديمومة الخدمات الطبية بالمؤسسات الإستشفائية -

إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد -

بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن -

نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا وقفا فوريا للعدوان على غزة -

تيارت: إشادة بالمشاريع المنجزة للتكفل بسكان المناطق النائية -

إنطلاق اللقاء الوطني للمحافظين الولائيين للكشافة الإسلامية الجزائرية بإشراف القائد العام -

الرابطة المحترفة موبيليس/شبيبة القبائل/: إنهاء مهام المدرب البرتغالي روي ألمايدا -

نعمل على جعل الجزائر وجهة سياحية بإمتياز في حوض البحر الأبيض المتوسط -

رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني لكرة اليد اثر تأهله الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية -

كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم 2024:الجزائر تتأهل للمباراة النهائية بعد فوزها على الرأس الأخضر (32-26) -

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية المدية -

تيارت: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة -

المنظمات النقابية مدعوة لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية تمثيلية -

المحطة المناخية بتالا غيلاف (تيزي وزو): إعادة فتح فندق الأرز -

القروض العقارية في إطار الصيرفة الإسلامية سيكون لها نفس امتيازات التمويلات التقليدية -

الجزائر تمنح هبة من الأسمدة المخصبة لكينيا -

السيد حيداوي يدعو إلى تبني مقاربة وقائية للحد من انتشار آفة المخدرات في أوساط الشباب -

القمة العربية المقبلة ستعقد بالبحرين في 16 مايو -

إدماج أكثرمن 320 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية -