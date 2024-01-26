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نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا وقفا فوريا للعدوان على غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:03     الفئـة : دولــي
نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا وقفا فوريا للعدوان على غزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية عن أمله في أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا إجراء فوريا بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة لليوم 111، وتدفقا سريعا للمساعدات الإغاثية لإنقاذ الجوعى والجرحى والمرضى من خطر الموت البطيء الذي يتهددهم.

و قال إشتية, في بيان عشية إعلان المحكمة عن تدابير فورية في القضية المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا: "نتوقع من المحكمة أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية أمام المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني, من إبادة جماعية لم يحدث مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية, وأن تستكمل المحكمة تحقيقاتها حول ما تقوم به (الادارة الصهيونية) من إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة".

يذكر أن محكمة العدل الدولية, وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة, أعلنت أنها ستصدر يوم غد الجمعة, قرارا في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني, المتهم بإرتكاب إبادة جماعية في غزة.

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و من الممكن أن تأمر المحكمة الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على قطاع غزة, المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

و كانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع علنية, يومي 11 و12 يناير الجاري, بشأن محاكمة الاحتلال الصهيوني, بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة, بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

و قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة, جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة, وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم", ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 10:17
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نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا وقفا فوريا للعدوان على غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 10:03     الفئـة : دولــي   شارك

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