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القمة العربية المقبلة ستعقد بالبحرين في 16 مايو

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 18:57     الفئـة : دولــي
القمة العربية المقبلة ستعقد بالبحرين في 16 مايو

القاهرة - أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, اليوم الخميس, أن القمة العربية المقبلة سوف تعقد بدولة البحرين في 16 مايو 2024.

وذكرت الجامعة, في بيان لها, أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقبل اليوم أبو الغيط والوفد المرافق له.

ونقل البيان عن أبو الغيط قوله إن اللقاء أطلق إشارة البدء لعملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة, التي تقرر أن تعقد بالبحرين في 16 مايو القادم, وذلك للمرة الأولى في تاريخ البحرين.

وأضاف المسؤول العربي "أثق تماما في قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه, وتم الاتفاق على تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والأمانة العامة (للجامعة) في الفترة المقبلة من أجل الإسراع في الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعيا ولوجستيا".

آخر تعديل على الخميس, 25 جانفي 2024 19:00
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القمة العربية المقبلة ستعقد بالبحرين في 16 مايو
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 18:57     الفئـة : دولــي   شارك

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