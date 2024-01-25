الاحتلال الصهيوني يعتقل أسيرا آخر من بين الأسرى المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل التي تمت خلال فترة الهدنة

مجلس الأمة: السيد زهانة يعرض نص القانون المعدل والمتمم لقانون الطيران المدني -

وهران تستحضر الذكرى ال 66 لإستشهاد شريط علي الشريف -

العدوان على غزة: ترقب دولي لقرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني -

صناعة السكر: تافاديس توقع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية رياسول -

جماعات محلية : ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية -

إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة اليوم العالمي الجمارك -

جمارك: معالجة أكثر من 1650 تصريحا جمركيا عبر النظام المعلوماتي الجديد -

العرباوي يستقبل سفير سلطنة عمان بالجزائر -

الجمارك الجزائرية تستعد لتحولات استراتيجية باعتماد التخطيط الاستباقي -

فايد يشيد بدور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني و يؤكد أهمية تعميم الرقمنة -

فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى ما أزيد عن 6200 معتقلا -

كأس إفريقيا 2023: ماندي يعتذر من الجزائريين ويدعو لتوحيد الصفوف من أجل إعادة الأفراح -

كأس إفريقيا-2023 : لم نكن على قدر المسؤولية... نعتذر من شعبنا -

عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية -

مفوض عام الأونروا: قصف الإحتلال الصهيوني ملجأ تابعًا للوكالة إنتهاك صارخ لقواعد العدوان -

القرض الشعبي الجزائري يرافق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

فلسطين: محكمة العدل الدولية تصدر حكما في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة -

وزير المالية يتحادث مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية حول تعزيز التعاون الثنائي -

قانون المالية 2024 : إقرار العديد من الإعفاءات لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات -