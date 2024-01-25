الاحتلال الصهيوني يعتقل أسيرا آخر من بين الأسرى المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل التي تمت خلال فترة الهدنة

وأضاف نادي الأسير في بيان له, أن المعتقل خشان هو شقيق الشهيد والأسير السابق وسام خشان (24 عاما), الذي ارتقى , صباح اليوم, وكان قد أمضى في سجون الاحتلال نحو 6 سنوات.
ولفت النادي إلى أن أحمد وليد, كان قد اعتقل في تاريخ ال 10 سبتمبر 2022, وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات, وأفرج عنه ضمن الدفعة الثانية من دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر الماضي.
وأكد المصدر, أن إعادة اعتقال أحمد بالإضافة للطفل الخطيب, هو "خرق واضح لصفقات الإفراج التي تمت", و "هو أمر خطير", و مؤشر على استعادة الاحتلال لسياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج, وعلى الرغم من أن هذه الصفقات تمت في إطار اتفاق بنود الهدنة, وليس في إطار صفقة تبادل واسعة إلا أننا نعتبر ذلك إجراء خطير, يمكن أن يمس كافة المحررين.
جدير بالذكر, أنه و في إطار دفعات التبادل التي تمت ضمن اتفاق التهدئة تم الإفراج عن 240 من الأسيرات والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال.