استشهاد 20 فلسطينيا في إطلاق نار لجيش الاحتلال تجاه فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة, أشرف القدرة, في بيان أن "حادثة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال, راح ضحيتها 20 شهيدا فيما أصيب نحو 150 آخرين".
وتابع: "من المتوقع ارتفاع عدد الشهداء بسبب العديد من الإصابات الخطيرة التي نقلت إلى مجمع الشفاء الطبي, الذي يعاني من نقص في الإمكانيات الطبية".
من جهته قال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني, محمود بصل, أن "قوات الاحتلال الصهيوني, تعمدت اقتراب الناس من عربات الدقيق لاستلامها بالقرب من دوار الكويت, لتبدأ بإطلاق رشقات من النيران عليهم, مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين".
وأضاف: "قمنا بنقل عدد كبير من الإصابات والشهداء, ولكن لا يزال هناك أعداد أخرى كبيرة في المكان يصعب الوصول إليها بسبب استمرار إطلاق الجيش النار والقذائف على كل من يقترب من المنطقة".
ويقع /دوار الكويت/ في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة, وأقام الجيش الصهيوني بالقرب منه حاجزا عسكريا يفصل مدينة غزة عن الجنوب تتمركز فيه المدفعية والجرافات الصهيونية .