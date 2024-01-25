الاحتلال الصهيوني يجدد اقتحامه لمدينة جنين وأطراف مخيمها

واقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافات المدينة وأطراف المخيم، من شارع جنين- الناصرة، وشارع حيفا، وشارع نابلس، وانتشرت في حي الزهراء، ودوار الداخلية، والحي الشرقي، ومنطقة البيادر، وجبل أبو ظهير، وحي المراح، ومنطقة الهدف، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام او القنابل الدخانية.
وشنت تلك القوات حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا منها إلى نقاط عسكرية, وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية (وافا) ونقلت وكالة (وافا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في جنين، خاصة في الحي الشرقي والمراح.
وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين في جنين، خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
يذكر أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 35 اقتحاما لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوانها الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع أكتوبر الماضي.
كما واصل طيران الاحتلال الصهيوني قصفه العنيف في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.