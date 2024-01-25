اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على ضرورة إتخاذ إجراءات لحصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية في قطاع غزة

العرباوي يستقبل سفير سلطنة عمان بالجزائر -

الجمارك الجزائرية تستعد لتحولات استراتيجية باعتماد التخطيط الاستباقي -

فايد يشيد بدور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني و يؤكد أهمية تعميم الرقمنة -

فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى ما أزيد عن 6200 معتقلا -

كأس إفريقيا 2023: ماندي يعتذر من الجزائريين ويدعو لتوحيد الصفوف من أجل إعادة الأفراح -

كأس إفريقيا-2023 : لم نكن على قدر المسؤولية... نعتذر من شعبنا -

عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية -

مفوض عام الأونروا: قصف الإحتلال الصهيوني ملجأ تابعًا للوكالة إنتهاك صارخ لقواعد العدوان -

القرض الشعبي الجزائري يرافق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

فلسطين: محكمة العدل الدولية تصدر حكما في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة -

وزير المالية يتحادث مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية حول تعزيز التعاون الثنائي -

قانون المالية 2024 : إقرار العديد من الإعفاءات لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات -

تأمينات: إلغاء الضريبة على النشاط المهني سيسمح للشركات بالاستثمار أكثر -

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة -

مالية : تنصيب نائبين جدد لمحافظ بنك الجزائر -

المنتخب الجزائري: إنفصال بالتراضي مع بلماضي -

المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين : ترقب نمو عدد المسافرين بـ 18 بالمائة في صائفة 2024 -

الإعلان عن التأسيس الرسمي للمسرح الوطني المحترف للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السبت المقبل بالجزائر العاصمة -

عنابة: مجلس الوزراء يوافق على صفقة بالتراضي لتوسعة الميناء وانجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية -