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العدوان الصهيوني على غزة: الأردن يدين إستهداف مركز لإيواء النازحين بخان يونس

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 11:16     الفئـة : دولــي

عمان - أدان الأردن ب "أشد العبارات"، إستهداف القوات الإحتلال الصهيوني، مركزا لإيواء النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الفعل "يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أمس الأربعاء, أن هذه الأخيرة أدانت "بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال, لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في خان يونس", داعية "لوضع حد" للمأساة التي ينتجها العدوان على القطاع.

و أضافت, أن استمرار الكيان الصهيوني في انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, "ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم" ينهي هذا العدوان المستعر على قطاع غزة وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

و وصفت الوزارة الأردنية ما جرى بأنه فعل "يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية, ومع قواعد القانون الدولي, وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

و دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف تحديه للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف العدوان المدمر.

و كانت الآليات المدفعية الصهيونية, قد استهدفت أمس الأربعاء, مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), غرب مدينة خان يونس, ما أسفر عن استشهاد 9 نازحين وإصابة 75 آخرين, وفق تصريحات لمدير شؤون (أونروا) بغزة توماس وايت على منصة "إكس".

آخر تعديل على الخميس, 25 جانفي 2024 12:05
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العدوان الصهيوني على غزة: الأردن يدين إستهداف مركز لإيواء النازحين بخان يونس
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 11:16     الفئـة : دولــي   شارك

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