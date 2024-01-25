عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

رام الله - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاربعاء ضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبا بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها.

كما دعا،الرئيس الفلسطيني خلال لقائه ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

و أطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مجددا التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما شدد على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه مشيرا إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.