Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 11:11     الفئـة : دولــي
عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

 

رام الله - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاربعاء ضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبا بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها.

كما دعا،الرئيس الفلسطيني  خلال لقائه ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

و أطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مجددا التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما شدد على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه مشيرا إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال  الصهيوني لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 11:11     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.25

فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى ما أزيد عن…

24.01.25

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على ضرورة إتخاذ إجراءات لحصول الفلسطينيين على الرعاية…

24.01.25

كأس إفريقيا-2023 : "لم نكن على قدر المسؤولية... نعتذر من شعبنا"

24.01.25

العدوان الصهيوني على غزة: الأردن يدين إستهداف مركز لإيواء النازحين بخان يونس

24.01.25

متحدث "الأونروا": القطاع الصحي في غزه ينهار بالكامل والآلاف مصابون بالكبد الوبائي

24.01.25

عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.22

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية