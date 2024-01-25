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مفوض عام الأونروا: قصف الإحتلال الصهيوني ملجأ تابعًا للوكالة "إنتهاك صارخ لقواعد العدوان"

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 10:14     الفئـة : دولــي
مفوض عام الأونروا: قصف الإحتلال الصهيوني ملجأ تابعًا للوكالة &quot;إنتهاك صارخ لقواعد العدوان&quot;

جنيف- أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، مساء الأربعاء، إن القصف الصهيوني الذي إستهدف ملجأ تابعًا للوكالة في خان يونس جنوب قطاع غزة يشكل "إنتهاكا صارخا" لقواعد العدوان.

و كتب لازاريني في منشور على منصة (إكس) امس "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للعدوان".

و استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إثر قصف مدفعي للاحتلال الصهيوني استهدف مبنى تعليميًا يتبع لوكالة "الأونروا" في خان يونس.

و استهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 الاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

و خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والمساجد والكنائس، كما دمرت البنية التحتية في القطاع.

آخر تعديل على الخميس, 25 جانفي 2024 10:43
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مفوض عام الأونروا: قصف الإحتلال الصهيوني ملجأ تابعًا للوكالة "إنتهاك صارخ لقواعد العدوان"
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 10:14     الفئـة : دولــي   شارك

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