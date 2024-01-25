فلسطين: محكمة العدل الدولية تصدر حكما في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة

و ذكرت المحكمة, على حسابها الرسمي على منصة (إكس), أنها ستعقد جلسة علنية في الواحدة بعد ظهر الجمعة بتوقيت لاهاي, هولندا, من المقرر أن تقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو قرار المحكمة.
و كانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضيتها ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر بشأن "ارتكاب الكيان الصهيوني انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
و طلبت جنوب إفريقيا أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
للإشارة, تُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما, بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها, وبموجبها تلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
و طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.