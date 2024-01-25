القرض الشعبي الجزائري يرافق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

فلسطين: محكمة العدل الدولية تصدر حكما في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة -

وزير المالية يتحادث مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية حول تعزيز التعاون الثنائي -

قانون المالية 2024 : إقرار العديد من الإعفاءات لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات -

تأمينات: إلغاء الضريبة على النشاط المهني سيسمح للشركات بالاستثمار أكثر -

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة -

مالية : تنصيب نائبين جدد لمحافظ بنك الجزائر -

المنتخب الجزائري: إنفصال بالتراضي مع بلماضي -

المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين : ترقب نمو عدد المسافرين بـ 18 بالمائة في صائفة 2024 -

الإعلان عن التأسيس الرسمي للمسرح الوطني المحترف للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السبت المقبل بالجزائر العاصمة -

عنابة: مجلس الوزراء يوافق على صفقة بالتراضي لتوسعة الميناء وانجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية -

المصادقة على عرض وزير التعليم العالي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين -

رئيس الجمهورية يسدي عدة تعليمات لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024 -

مشروع سحق البذور الزيتية بجيجل سيدخل الانتاج الفعلي في جوان المقبل -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

تجارة : تنصيب عمر شعابنة مديرا عاما للمركز الجزائري للرزم ومراقبة النوعية -

عنابة: افتتاح الصالون الدولي للبناء والتهيئة باتيماكس -

قالمة: إطلاق الحملة التضامنية الوطنية الأولى لسنة 2024 للمحافظة على المياه -

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك -