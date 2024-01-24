العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا

غزة - أعلنت السلطات الصحية في غزة, اليوم الأربعاء, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ ال7 أكتوبر الماضي إلى 25.700 شهيد و63.740 مصابا.

وأفاد ذات المصدر في بيان له, بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة, خلال الـ24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 210 شهداء وأصيب خلالها 386 فلسطينيا.

وأشار البيان, إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.