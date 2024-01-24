العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا

وأفاد ذات المصدر في بيان له, بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة, خلال الـ24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 210 شهداء وأصيب خلالها 386 فلسطينيا.
وأشار البيان, إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أنه منذ السابع أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.