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العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:02     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا

غزة  - أعلنت السلطات الصحية في غزة, اليوم الأربعاء, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ ال7 أكتوبر الماضي إلى 25.700  شهيد و63.740 مصابا.

وأفاد ذات المصدر في بيان له, بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة, خلال الـ24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 210 شهداء وأصيب خلالها 386 فلسطينيا.

وأشار البيان, إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أنه منذ السابع أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:02     الفئـة : دولــي   شارك

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