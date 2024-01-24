العدوان الصهيوني على غزة: الوضع في خان يونس جنوب غزة "معقد وكارثي للغاية"

غزة- أكد المتحدث باسم السلطات الصحية الفلسطينية في غزة أشرف القدرة, اليوم الأربعاء, أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب القطاع "معقد وكارثي للغاية".

وقال القدرة في تصريح صحفي أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس معقد وصعب للغاية بسبب مواصلة الاحتلال الصهيوني منذ أول أمس استهداف بواسطة طائرات مسيرة محيط مستشفى الأمل ومركز ناصر الطبي بشكل مكثف.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى خطورة الاستهدافات الصهيونية المتواصلة على ساحات ونوافذ المستشفيات في مدينة خان يونس التي أدت إلى إعاقة عمل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وقطعت كافة الطرق المؤدية إليها, مما يصعب نقل جثث الشهداء والجرحى من مناطق القصف المتواصل منذ يومين.

وكان القدرة, قد قال أمس الثلاثاء, أن الاحتلال عزل مجمع "ناصر" الطبي بمدينة خان يونس وسط صعوبة في نقل الحالات الخطيرة منه بسبب القصف المتواصل.

وأضاف أن الاحتلال يعزل مجمع "ناصر" الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر, حيث يشن منذ الاثنين, سلسلة من الغارات المكثفة, الجوية والمدفعية بمدينة خان يونس وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها.