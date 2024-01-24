الاحتلال الصهيوني يخرق صفقات تبادل الأسرى التي تمت خلال فترة الهدنة في غزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - قال نادي الأسير الفلسطيني, أن الاحتلال الصهيوني أعاد اعتقال الطفل يوسف عبد الله الخطيب (17 عاما) من أريحا بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال, اليوم الأربعاء, معتبرا ذلك "خرقا واضحا لصفقات الإفراج التي تمت خلال فترة الهدنة".

وأوضح نادي الأسير في بيان له, أن "الاحتلال الصهيوني ضغط على الطفل الخطيب لتسليم نفسه", بعد ان تم الإفراج عنه ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 2023, مشيرا إلى أن الطفل الخطيب وقبل اعتقاله اليوم كان قد تعرض في 9 ديسمبر الماضي, لاحتجاز واعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال قبل الإفراج عنه لاحقا.

و ذكر في السياق, أن المعتقل الخطيب كان رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور من أصل ستة شهور وهي مدة الأمر الإداري الصادر بحقه قبل الإفراج عنه في دفعات التبادل في 27 نوفمبر الماضي.

واعتبر نادي الأسير, أن ما أقدم عليه الاحتلال "خرق واضح لصفقات الإفراج التي تمت", وهو "أمر خطير", و " مؤشر على استعادة الاحتلال لسياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج, وعلى الرغم من أن هذه الصفقات تمت في إطار اتفاق بنود الهدنة وليس في إطار صفقة تبادل واسعة إلا أننا نعتبر ذلك إجراء خطير, يمكن أن يمس كافة المحررين".

وفي هذا الإطار, شدد نادي الأسير على "ضرورة تدخل الوسطاء والمشرفين على اتمام دفعات الإفراج, للضغط على الاحتلال, بعدم إعادة اعتقال المحررين, ووقف ملاحقتهم".

جدير بالذكر, أن الاحتلال الصهيوني ينتهج إعادة اعتقال المحررين, حيث شكلت قضية اعتقال المحررين ضمن صفقة (وفاء الأحرار) التي تمت عام 2011 من أخطر القضايا, التي واجهها الأسرى المحررون.