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المغرب: استمرار اعتقال وتسطير المتابعات ضد النقيب السابق محمد زيان وصمة عار على جبين الدولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:54     الفئـة : دولــي

الرباط - قالت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد أن الاستمرار في اعتقال النقيب السابق لهيئة المحامين, المعتقل محمد زيان, وتسطير المتابعات ضده, يعتبر "وصمة عار على جبين الدولة المغربية" و "يبعث رسالة سلبية للعالم".

وعلقت الجمعية -بعد تحريك دعوى من جديد في حق الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان بتهمة فساد- بأن الأخير "مناضل شهم سبق و أن ضحى بماله الخاص لخدمة مصالح الدولة", مؤكدة في مقابل ذلك على أن "من يجب تحريك المتابعات القضائية ضدهم هم لصوص الوطن وناهبو ثرواته, لأن يد النقيب محمد زيان بريئة مما تحاول جهات تلفيقه له".

وعبرت الهيئة في بيان لها عن أسفها ل"استمرار محاولات هذه الجهات التي أزعجها صوت النقيب محمد زيان, رغم وجوده في السجن, من أجل الانتقام منه".

و استنكر البيان سلسلة المتابعات التي اعتقل أو يتابع من أجلها المعتقل زيان "والتي بلغت 15 قضية تأديبية وأخرى جنحية, وذلك منذ دفاعه عن معتقلي حراك الريف ثم الصحفي توفيق بوعشرين, و إبدائه مواقف جريئة في قضايا الصحفيين هاجر وسليمان الريسوني وعمر الراضي, وقضايا أخرى تهم السياسة الرسمية للدولة, سيما الأمنية منها".

وسجلت الجمعية أن "الاستمرار في اعتقال النقيب زيان و استمرار تسطير المتابعات ضده يعتبر وصمة عار على جبين الدولة المغربية" و "يبعث رسالة سلبية للعالم".

وطالبت في الختام بالحفاظ على حياة "شيخ" المعتقلين السياسيين (81 سنة), "بعيدا عن التعذيب النفسي والضغوطات التي تمارس في حقه, خاصة أن سنه لا يتحمل كل هذه المضايقات", داعية للإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وجبر أضرارهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:27
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المغرب: استمرار اعتقال وتسطير المتابعات ضد النقيب السابق محمد زيان وصمة عار على جبين الدولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:54     الفئـة : دولــي   شارك

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