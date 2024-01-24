فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 6255 معتقلا

و حسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, تشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل, وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

و تركزت عمليات الاعتقال في محافظة سلفيت فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله, الخليل, نابلس, جنين, طولكرم, القدس وأريحا.

و رافق حملة الاعتقالات - يضيف البيان - "عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال", مشيرة إلى أن الاحتلال قام فجر اليوم الأربعاء, بتفجير منزل الأسير باسل شحادة من بلدة عوريف بنابلس, وهو معتقل منذ يونيو 2023.