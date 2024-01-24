Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"أطباء بلا حدود": الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس جنوب غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:57     الفئـة : دولــي
&quot;أطباء بلا حدود&quot;: الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس جنوب غزة

غزة - ذكرت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيناس أبو خلف، أن عمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

و قالت أبو خلف - في  تصريح صحفي اليوم الأربعاء -: حذرنا مما يحدث الآن في خان يونس ومجمع ناصر, حيث تستمر ماكينات القتل الصهيونية العشوائية في استهداف المدنيين والمستشفيات, موضحة أن مجمع ناصر الطبي هو آخر المستشفيات العاملة في جنوب قطاع غزة مثلما كان الأمر في مستشفى شهداء الأقصى الذي كان أخر المستشفيات العاملة في وسط القطاع.

و أضافت أن ما يحدث الآن من استهداف مباشر للفرق الطبية والإغاثية يضع الأطباء أمام خيارات محدودة لتقديم الرعاية الطبية الإنسانية لمن هم بحاجة لها.

و أوضحت أن الظروف التي تعمل فيها الكوادر الطبية "صعبة للغاية" فهم يلجؤون لأساليب بدائية لإنقاذ حياة الجرحى ويواجهون تحديات مهولة مع نفاذ المستلزمات الطبية.

إقرأ أيضا:    العدوان على غزة: شهداء وجرحى في قصف الإحتلال المتواصل على خان يونس

و أكدت أن الوضع في الجنوب ليس جيدا مع انخفاض درجات الحرارة وشدة الأمراض المعدية سواء الالتهابات المعوية أو التنفسية المنتشرة بين الأطفال, كما أن هناك ضغطا على المرافق.

و أشارت إلى أن هناك نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب, فيما يحاول "أطباء بلا حدود" ضخ ما يقدر بـ76 ألف لتر يوميا لإنقاذ 19 ألف عائلة, مذكرة أن المنظمة مستمرة في بث الرسائل الإنسانية حسب الشهادات الحية للفرق الإغاثية والبيانات الطبية, وإرسالها للإعلام الدولي.

و شددت أبو خلف على أنه لا سبيل للخروج من تلك الأزمة إلا من خلال الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الهجمات العشوائية, وأنه على الدول الأعضاء بمجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكافة الفاعلين السياسيين في هذه الأزمة, الضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار والسماح لاستئناف مهام فرق الإغاثة الطبية بشكل سريع وفوري.

و لفتت إلى أن المنظمة عقدت مؤتمرا صحفيا ودعت مئات الصحفيين من كل أنحاء العالم للمشاركة عبر تقنية البث المباشر, إيمانا منها بدورهم في إيصال الصورة كاملة لكل أنحاء العالم, مبرزة أن ما يحدث الآن في قطاع غزة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن ما يحدث في سائر الأراضي الفلسطينية مثل طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس والخليل, والتي تشهد يوميا هجمات صهيونية عنيفة واعتقال الأطباء.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 13:38
كلـمات مفتـاحيــة :
"أطباء بلا حدود": الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس جنوب غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.24

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

24.01.24

الاحتلال المغربي يطرد المناضل الصحراوي السالك البطل وعائلته من مدينة بوجدور المحتلة

24.01.24

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25700 شهيد و63740 مصابا

24.01.24

العدوان الصهيوني على غزة: الوضع في خان يونس جنوب غزة "معقد وكارثي للغاية"

24.01.24

الاحتلال الصهيوني يخرق صفقات تبادل الأسرى التي تمت خلال فترة الهدنة في غزة

24.01.24

ملتقى دولي: خبراء دوليون يلحون على ضرورة استغلال الرياضة كوسيلة للتواصل مع مختلف الهيئات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.22

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية