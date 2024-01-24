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قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 24 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:55     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء، 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت الوكالة, بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من رام الله و جنين, و 8 آخرين من نابلس و الخليل, كما تم اعتقال 9 فلسطينيين من سلفيت.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق, المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي, الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 13:07
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قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 24 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:55     الفئـة : دولــي   شارك

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