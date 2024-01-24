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العدوان على غزة: شهداء وجرحى في قصف الإحتلال المتواصل على خان يونس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:54     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، في قصف الإحتلال المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, باستشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنين آخرين, جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

و أعلنت مصادر طبية في غزة, عن ارتقاء 50 شهيدا وإصابة 120 آخرين, في قصف الاحتلال على المناطق الغربية لخان يونس, خلال الـ24 ساعة الماضية.

و في حصيلة مؤقتة, ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25,490 شهيدا, وأزيد من 63 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال ناهيك عن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 13:08
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العدوان على غزة: شهداء وجرحى في قصف الإحتلال المتواصل على خان يونس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:54     الفئـة : دولــي   شارك

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