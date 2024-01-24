العدوان الصهيوني على غزة: سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل

و قال غوتيريش في جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يشهده قطاع غزة من عدوان صهيوني متواصل منذ 109 أيام: "إن ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين (...) غير مقبول".

و أضاف: "أي رفض لقبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يتم رفضه بحزم".

و أشار الأمين العام إلى أن "جميع سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث".

و أكد أنه "ما من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

و قال إنه مع تفشي الأمراض والجوع والاحتياجات المتزايدة، في منتصف فصل الشتاء، يسعى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها جاهدين لتقديم المساعدة على الرغم من التحديات الهائلة.