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فلسطين: الكيان الصهيوني منع آلاف المواد الأساسية من الدخول لقطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:45     الفئـة : دولــي

غزة  - قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية, اليوم الأربعاء, أن الإجراءات التعسفية الصهيونية بشأن نوع المساعدات المسموح بدخولها إلى قطاع غزة تسببت بمنع دخول آلاف المواد الأساسية من المعابر الحدودية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها, أن المواد التي يتم رفضها خلال عمليات التفتيش تشمل أسطوانات الأكسجين وأدوية التخدير للمستشفيات والتي تعتبر حيوية بالنسبة للمصابين جراء غارات الاحتلال, بما في ذلك الأطفال الذين يتم بتر سيقانهم, إذ يتم بتر ساق أو الساقين لحوالي 10 أطفال بالمتوسط كل يوم.

ولفتت المنظمة إلى أنه من الشهادات التي وصلت إليها فإنه يتم منع دخول الفاكهة ذات النواة الحجرية بذريعة أن البذور يمكن استخدامها كرصاص أو استخدامها لزراعة الأشجار, حتى في الوقت الذي تلوح فيه المجاعة, كما يتم منع أعمدة الخيام والتي تعتبر أساسية لتوفير المأوى لـ 9ر1مليون نازح في غزة.

وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة أثناء محاولتهم توزيع المساعدات التي يتم تسليمها داخل غزة, ولا يقتصر الأمر على نقص الوقود اللازم لنقلها فحسب, بل دمرت الغارات العديد من الطرق, في حين أصبحت بعض الطرق موطنا لمدن الخيام مترامية الأطراف التي أقامها النازحون.

وأضافت "آكشن ايد", أن انقطاع الاتصالات المتكرر, كالانقطاع الأخير الذي شهده قطاع غزة منذ 12 يناير حتى 21 من نفس الشهر, يعد الانقطاع الأطول في الاتصال حتى الآن, كما أن عمال الإغاثة داخل غزة, بما في ذلك موظفو المنظمة مرهقون تماما ويتعرضون لضغوط هائلة لتنسيق توزيع المساعدات, على الرغم من أنهم يواجهون نفس الجوع والخسارة والصدمات التي يواجهها بقية السكان.

وأكدت أن الافتقار إلى الوضوح والشفافية حول تحديد المواد المسموح بدخولها إلى غزة يزيد من الوقت المخصص لفحص الشاحنات, وتكدسها على الحدود.

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فلسطين: الكيان الصهيوني منع آلاف المواد الأساسية من الدخول لقطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:45     الفئـة : دولــي   شارك

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