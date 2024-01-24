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عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف صهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:04     الفئـة : دولــي

 

غزة - إستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون أمس الثلاثاء بجروح جراء قصف طائرات الإحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و أفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن ما لا يقل عن 7 مواطنين، غالبيتهم من النساء، ارتقوا شهداء، كما أصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة /الحساينة/ غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

و في خان يونس، استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح برصاص الاحتلال غربي المدينة، كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين في مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات.

و استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء استهداف طائرات الاحتلال استراحة على شاطئ البحر في خان يونس، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمنطقة الغربية من محيط مستشفى ناصر في المدينة.

و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم التاسع بعد المئة على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90 بالمئة من سكانه.

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عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف صهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:04     الفئـة : دولــي   شارك

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