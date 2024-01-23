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برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في غزة لا يزال قائما

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 13:37     الفئـة : دولــي

جنيف - أفاد برنامج الأغذية العالمي، يوم الثلاثاء، إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، وإن "خطر حدوث مجاعة في القطاع لا يزال قائما".

و قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة, "من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة وخاصة في الشمال".

و أضافت : "كميات قليلة جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة (...), أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائما إلى حد كبير".

و تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا, لليوم الـ109 على التوالي, في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي, إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

و يضع الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة, حيث لا يكفي ما يصل لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الفلسطينيين.

و في حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 25490 شهيدا, أغلبيتهم من النساء والأطفال, إضافة إلى نحو 63354 مصابا, فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين, منذ بدء العدوان.

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برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في غزة لا يزال قائما
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 13:37     الفئـة : دولــي   شارك

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