مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة

و حل السيد عطاف يوم أمس الاثنين بنيويورك, للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية, وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان ان انعقاد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن, يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة, و ردع العدوان الصهيوني, ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الانسانية.