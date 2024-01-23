العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25490 شهيدا و 63354 مصابا

و أفاد ذات المصدر في بيان له, بأن الاحتلال الصهيوني الذي دخل عدوانه الجائر على قطاع غزة يومه ال109 على التوالي, ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 195 شهيدا وأصيب خلالها 354 فلسطينيا.
و أشار البيان, إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أنه منذ السابع أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.