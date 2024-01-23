العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25490 شهيدا و 63354 مصابا -

حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وجرح 1317 آخرين خلال أسبوع -

رئيس الجمهورية حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها -

غياب عقوبات دولية رادعة يشجع الاحتلال ومستوطنيه على استكمال ضم الضفة الغربية -

مجمع اتصالات الجزائر يطلق حاضنته الأولى بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين -

البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا الوسام الدولي تقديرا لموقفه تجاه القضية الفلسطينية -

حج 2024: اجتماع تنسيقي لضبط برنامج رحلات الحجاج -

تربية المائيات...رهان المستقبل -

القرض الشعبي الجزائري أول بنك بالجزائر يفتح رأسماله و يدخل للبورصة -

كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2 -

منتدى الأعمال الجزائري-الفنزويلي: تعزيز الشراكة في القطاعات المرتبطة بالأمن و السيادة الغذائيين -

كأس افريقيا للأمم: آخر حصة تدريبية لـ الخضر قبل مواجهة موريتانيا دون بن ناصر -

كأس إفريقيا للأمم/ موريتانيا-الجزائر: مباراة حاسمة وعلينا الفوز بها -

بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية -

وزير الطاقة والمناجم يستقبل عضوين من غرفتي البرلمان عن ولاية بني عباس -

موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات -

مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة -

كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان -

تدشين معهد أبحاث الغاز قريبا بالجزائر العاصمة: قيمة مضافة للقطاع -