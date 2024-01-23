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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6220 معتقلا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 11:31     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6220 معتقلا

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء, 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم سيدة وطفلان, وأسرى سابقون, لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 6220 معتقلا فلسطينيا.

وأفاد بيان لهيئة شؤون الأسرى و المحررين و نادي الأسير الفلسطيني, بأن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل, وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل, ورام الله, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس, بيت لحم, وطولكرم, والقدس.

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وتواصل قوات الاحتلال - يضيف البيان- تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال, واعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:14
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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6220 معتقلا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 11:31     الفئـة : دولــي   شارك

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