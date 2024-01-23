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وزارة التربية الفلسطينية: 4551 طالبا استشهدوا و388 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 11:11     الفئـة : دولــي
وزارة التربية الفلسطينية: 4551 طالبا استشهدوا و388 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني

رام الله (فلسطين المحتلة)  - ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, أن 4551 طالبا استشهدوا و8193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي, وأن و388 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب.

وأضافت الوزارة, أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4510 شهيدا 7911 جريحا, فيما استشهد في الضفة الغربية 41 طالبا وأصيب 282 آخرون, إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة, و6 أصيبوا بجروح, واعتقل أكثر من 71 في الضفة.

وذكرت أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة, ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة, و7 للتدمير بالكامل, كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب.

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وأكدت الوزارة أن الاستهداف الصهيوني للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة, وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

واوضحت وزارة التربية أن 55 مدرسة في الضفة الغربية تداوم إلكترونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:15
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وزارة التربية الفلسطينية: 4551 طالبا استشهدوا و388 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 11:11     الفئـة : دولــي   شارك

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