العدوان على غزة: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف غرب خان يونس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, بوقوع إصابات بين النازحين جراء قصف استهدف مقرها في خان يونس.
كما تجدد القصف المدفعي الصهيوني في محيط مجمع "ناصر" الطبي, فيما شهد وسط خان يونس وشرقها سلسلة غارات عنيفة, بالإضافة إلى تعرض شرق منطقة "المصدر" وسط قطاع غزة, لقصف مدفعي مكثف.
وقصفت طائرات الاحتلال, ليلة الاثنين إلى الثلاثاء خيام النازحين في "المواصي" غرب خان يونس, ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.
وفي حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25,295 شهيد و أزيد من 63 ألف مصاب, أغلبيتهم من النساء والأطفال وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.