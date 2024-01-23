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روسيا: لافروف يحذر من المزيد من العنف ما لم تتحقق العدالة بقيام دولة فلسطين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 10:51     الفئـة : دولــي
روسيا: لافروف يحذر من المزيد من العنف ما لم تتحقق العدالة بقيام دولة فلسطين

موسكو - حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من "عنف أكبر وأشد" في فلسطين ومناطق أخرى في العالمين العربي والإسلامي, ما لم تتحقق العدالة وتقام دولة فلسطين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين, عن لافروف قوله في تصريح صحفي : "ما لم تتحقق العدالة وتقام دولة فلسطين, فإن فلسطين ومناطق أخرى في العالمين العربي والإسلامي ستشهد المزيد والمزيد من العنف بين فترة وأخرى".

وتابع: "هذه ليست نبوءة, لكنني على قناعة تامة بأنه ما لم تتحقق العدالة, وما لم تقام الدولة الفلسطينية فإننا سنشهد المزيد والمزيد من القسوة والعنف في فلسطين أو في جزء آخر من العالمين العربي والإسلامي".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 25 ألف شهيد وأزيد من 63 ألف جريح وتسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة, بحسب الأمم المتحدة.

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روسيا: لافروف يحذر من المزيد من العنف ما لم تتحقق العدالة بقيام دولة فلسطين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 10:51     الفئـة : دولــي   شارك

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