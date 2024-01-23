قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 14 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

وأفادت الوكالة, بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من البيرة و رام الله, و 3 آخرين من سلفيت و جنين و قلقيلية, كما تم اعتقال 6 فلسطينيين من الخليل و بيت لحم.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق, المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي, الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.