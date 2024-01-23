الكيان الصهيوني يقصف قرى وبلدات جنوب لبنان

الرئيس الفلسطيني يجدد التأكيد على رفض التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية -

البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا الوسام الدولي تقديرا لموقفه تجاه القضية الفلسطينية -

تربية المائيات...رهان المستقبل -

القرض الشعبي الجزائري أول بنك بالجزائر يفتح رأسماله و يدخل للبورصة -

كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2 -

منتدى الأعمال الجزائري-الفنزويلي: تعزيز الشراكة في القطاعات المرتبطة بالأمن و السيادة الغذائيين -

كأس افريقيا للأمم: آخر حصة تدريبية لـ الخضر قبل مواجهة موريتانيا دون بن ناصر -

كأس إفريقيا للأمم/ موريتانيا-الجزائر: مباراة حاسمة وعلينا الفوز بها -

بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية -

وزير الطاقة والمناجم يستقبل عضوين من غرفتي البرلمان عن ولاية بني عباس -

موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات -

مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة -

كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان -

تدشين معهد أبحاث الغاز قريبا بالجزائر العاصمة: قيمة مضافة للقطاع -

الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات -

سكيكدة : تخصيص مبدئيا غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية -

الصيدلة والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة -

كأس إفريقيا-2023: السنغال و الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي -

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية -