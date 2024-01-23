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انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت على قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:57     الفئـة : دولــي

غزة - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية, اليوم الاثنين, الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت على قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات على قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر الماضي, بسبب استمرار العدوان الصهيوني وتصاعده على مختلف مناطق القطاع ".

يشار إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة, حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80 بالمائة بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة العاشرة, على الأقل, التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل على قطاع غزة, كان آخرها طوال الأسبوع الماضي لأكثر من 170 ساعة متواصلة, منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023, علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 09:26
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انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت على قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:57     الفئـة : دولــي   شارك

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