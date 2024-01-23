استشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة صهيونية على جنوب لبنان

بيروت - استشهد شخص وأصيب اثنان بجروح، اليوم الاثنين، في غارة صهيونية على جنوب لبنان, حسب مصادر ميدانية نقلتها وسائل الاعلام.

وحسب المصدر, فقد نفذ الطيران الصهيوني غارة جوية على منزل في بلدة مجدل سلم، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين.

كما نفذ طيران الكيان الصهيوني غارات جوية استهدفت بلدة مروحين وأطراف بلدة الطيبة، كما شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي شيحين وطيرحرفا.

وأضافت أن الكيان استهدف بالمدفعية، أطراف بلدات حولا وميس الجبل ووادي السلوقي وتلة العويضة وأطراف بلدة الطيبة، في حين استهدف القصف الفوسفوري حي الوزاني في بلدة كفركلا وسهل مرجعيون.

وصعد الكيان الصهيوني من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.