إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة

رام الله - نفذت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اندلعت على إثرها مواجهات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق واعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بإصابة طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال بلدة /يطا/ جنوبي /الخليل/.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وفتشوا عددا من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل بالرصاص قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة /بني نعيم/ شرقي الخليل، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، كما أصيب شاب في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اندلعت المواجهات عقب اقتحام جنود الاحتلال المدينة وإطلاقهم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

من ناحية أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على أصحاب عدد من المحلات التجارية وأصابت العشرات منهم بالاختناق خلال اقتحامها قرية /حوسان/ غربي بيت لحم.

وفي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت مواطنا آخر عقب اقتحامها قرية /عراق بورين/ جنوبي مدينة نابلس، حيث اقتحم جنود الاحتلال القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وبدؤوا في ملاحقة الشباب، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /مادما/ جنوبي نابلس وتمركزت في وسطها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

في السياق، اعتدت قوات الاحتلال على صحفي في بلدة /العيسوية/ واقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث داهم جنود الاحتلال البلدة وفتشوا المنازل واعتدوا بالضرب على الصحفي ومنعوه من أداء عمله، كما اقتحموا المخيم وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.