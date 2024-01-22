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الدعم العالمي للكيان الصهيوني في تراجع مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 17:56     الفئـة : دولــي

واشنطن - قالت مجلة "تايم" الأمريكية أن الدعم العالمي للكيان الصهيوني في تراجع مستمر منذ 7 أكتوبر 2023, نتيجة عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة.

وبحسب بيانات نقلتها "التايم" عن شركة "مورنينغ كونسولت" للأبحاث, فإن 42 من أصل 43 دولة, شهدت تراجعا في الدعم المقدم للكيان الصهيوني سابقا.

وتم التوصل إلى هذه النتيجة عبر استطلاع للرأي أجري في 43 دولة ب 6 قارات, خلال الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر 2023, حيث تلقت الشركة خلالها آلاف الإجابات المكتوبة من المستطلع آراؤهم.

ونتيجة للاستطلاع فقد تحولت الكثير من الآراء "الإيجابية" حيال الكيان الصهيوني إلى "سلبية" في كل من الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.

كما شهدت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا تراجعا في التأييد والدعم للكيان الصهيوني, إلى أن بات الرأي "السلبي" هو السائد في هذه المجتمعات.

في المقابل, برزت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها كبلد تواصل فيه الدعم للكيان الصهيوني رغم تراجعها مقارنة بالسابق.

وفي حديثها لمجلة "تايم", قالت سونات فريسبي, نائبة رئيس قسم الاستخبارات السياسية في شركة "مورنينغ كونسولت" للأبحاث إن هذه المعطيات تظهر "مدى صعوبة المسار" الذي يسلكه الكيان الصهيوني حاليا في المجتمع الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف حتى صباح اليوم الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة", بحسب الأمم المتحدة.

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الدعم العالمي للكيان الصهيوني في تراجع مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 17:56     الفئـة : دولــي   شارك

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