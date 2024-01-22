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الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 17:01     الفئـة : دولــي
الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني

رام الله (فلسطين) - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الاثنين, بالجهود والمواقف الإقليمية والدولية التي أكدت ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني وتجسيد الدولة الفلسطينية, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت الخارجية في بيان نقلته (وفا) جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ108 على التوالي, مجددة تحذيرها من مغبة إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على ارتكاب مجازر جماعية في خان يونس, خاصة في ظل استمرار القصف الوحشي والتدمير المتواصل للمؤسسات والجامعات ومراكز الإيواء والأبراج والمنازل فوق رؤوس ساكنيها.

وأضافت الوزارة, في بيانها, أن الاحتلال الصهيوني يمضي في "استخدام سياسة التجويع والتعطيش وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية كأداة من أدوات الحرب, خاصة في مناطق شمال قطاع غزة", لافتة إلى أنه "يدير ظهره إلى الحراك الدولي السياسي الملحوظ والذي يتركز على أهمية تجسيد دولة للشعب الفلسطيني على الأرض ويواصل جرائم الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

وأبرزت الخارجية أن الكيان الصهيوني يعمل على "قطع الطريق على أية جهود دولية وأمريكية وأوروبية مبذولة لحل السبب الحقيقي للصراع الذي يتمثل في وجود الاحتلال, وإفشال أية مبادرات مطروحة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ولكسب المزيد من الوقت والغطاء لإطالة أمد الحرب".

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 17:06
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الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 17:01     الفئـة : دولــي   شارك

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