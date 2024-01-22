قمة مجموعة 77+الصين: غوتيريش يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

وقال غوتيريش - أمام قمة مجموعة الـ 77 والصين - أن مجلس الأمن الدولي "يعاني من الشلل بسبب الانقسامات الجيوسياسية وأن تركيبته لا تعكس واقع عالم اليوم", مشددا على "ضرورة إصلاحه".
وأشار إلى "فشل" النظام المالي العالمي في توفير شبكة أمان عالمية للدول النامية التي تمر بمحنة, مؤكدا أنه "رغم ذلك ووسط هذه القتامة هناك أمل".
وذكر الأمين العام الأممي ب"قمة المستقبل" المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر 2024, والتي تشكل - كما قال - "فرصة للأجيال تهدف إلى إصلاح التعددية وتنشيطها حتى تعمل لصالح الجميع في كل مكان وتواجه تحديات اليوم".
اقرأ أيضا : الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد عدم وجود مقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن
و تابع قائلا: "إنها فرصة لتهيئة الظروف للبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن أطر العمل لمواجهة التحديات الجديدة ولبناء عالم أفضل لنا جميعا".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة, أن "قمة المستقبل" ستنظر في إجراء إصلاحات عميقة للهيكل المالي الدولي , مستطردا: "إننا نعتمد على مجموعة الـ 77 والصين لإنجاح +قمة المستقبل+ ولاغتنام هذه الفرصة وإيجاد حلول مشتركة".
و انطلقت يوم أمس الأحد أشغال القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين بالعاصمة الأوغندية كمبالا, بمشاركة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وتهدف القمة التي تعقد على مدار يومين تحت شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب", إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب, سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي, كما تسعى إلى بعث ديناميكية جديدة للشراكة بين دول الجنوب في عالم أكثر تنافسية.