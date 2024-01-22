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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6195 معتقلا

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 11:22     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6195 معتقلا

رام الله (فلسطين المحتلة)  - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين, 25 فلسطينيا على الأقل, بينهم طفل وأسرى سابقون, لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 6195 معتقلا.

وأوضح بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن, فيما تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل, وجنين, و توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم, قلقيلية, رام الله, أريحا, نابلس والقدس.

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وتواصل قوات الاحتلال - يضيف البيان- تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال, يرافقها عمليات تنكيل, واعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير لمنازل المواطنين, والقتل العمد, ومصادرة المركبات, والأموال إضافة إلى عمليات تخريب تطال البنى التحتية.

وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق, تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة, بعد السابع من أكتوبر والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 12:19
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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6195 معتقلا
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 11:22     الفئـة : دولــي   شارك

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