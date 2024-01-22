وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل تبعات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

بروكسل - يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي, اليوم الاثنين, في بروكسل, تبعات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي, في إطار المساعي الفلسطينية الحثيثة إلى حشد أكبر تأييد لوقف إطلاق النار, ووقف عدوان الاحتلال الصهيوني, ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن المالكي سيعقد على هامش الاجتماع, العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الأوروبيين, وسيضعهم في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي حلت بالفلسطينيين بعد مرور أكثر من 100 يوم من بدء الإبادة الجماعية المتواصلة وكذلك المطالبة باعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة وإطلاق حراك سياسي جدي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وفي حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء و62,681 مصابا, أغلبيتهم من النساء والأطفال, وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.