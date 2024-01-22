أشتية: على العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لاستمراره في عدوانه على الشعب الفلسطيني -

العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى في قصف كثيف في محيط مستشفى ناصر جنوبي القطاع -

تدشين خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وكراكاس -

الخارجية الفلسطينية تطالب الإتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالإعتراف بدولة فلسطين -

إستئناف أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+الصين بكمبالا -

كأس إفريقياـ2023 : حتمية الفوز أمام موريتانيا لضمان التأهل -

باتنة: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة -

ميلة: مسجد أبو المهاجر دينار يمثل تاريخ الإسلام في الجزائر -

مساندة جنوب إفريقيا لفلسطين: رسالة تقدير وعرفان من المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني -

فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي -

كرة اليد (كأس افريقياـ2023) :الجزائر تفوز على المغرب (30 ـ 23) وتتأهل إلى ربع النهائي في الصف الأول -

أفكار ومبادئ الزعيم فيدال كاسترو لا تزال قائمة لمواجهة أشكال الاستعمار الجديد -

قمة مجموعة 77+الصين: حضور جزائري وازن ورسائل مهمة تضمنتها كلمة رئيس الجمهورية -

رئيس برلمان جمهورية كوريا يؤكد أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لبلاده -

توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة -

رئيس مجلس الأمة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية -

بلمهدي يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم -

معهد التكوين البنكي يطلق الدورة التكوينية للدفعة ال11 لشهادة مهنيي السوق المالية -

كأس افريقيا/الجزائر - بوركينا فاسو(2-2): الأمل يبقى قائما للمنتخب الجزائري -