العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

غزة - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون, اليوم الاثنين, في قصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها, بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة "المواصي" غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع, ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر, أن طواقمها تلقت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة "المواصي", دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة, بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم وتحاصر مستشفيي "ناصر" الطبي و"الأمل".

وقصفت مدفعية الاحتلال ليلة الاحد الى الاثنين, بكثافة محيط جامعة "الأقصى" غرب خان يونس, رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها.

وفي ذات السياق, أكدت ذات المصادر أن مدينة خان يونس سجلت سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الصهيوني العنيف منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية, بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نحو 25,105 شهداء و62,681 مصابا, غالبيتهم من النساء والأطفال ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.