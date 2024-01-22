Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 10:17     الفئـة : دولــي

غزة - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون, اليوم الاثنين, في قصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها, بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة "المواصي" غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع, ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر, أن طواقمها تلقت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة "المواصي", دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة, بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم وتحاصر مستشفيي "ناصر" الطبي و"الأمل".

وقصفت مدفعية الاحتلال ليلة الاحد الى الاثنين, بكثافة محيط جامعة "الأقصى" غرب خان يونس, رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها.

وفي ذات السياق, أكدت ذات المصادر أن مدينة خان يونس سجلت سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الصهيوني العنيف منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية, بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نحو 25,105 شهداء و62,681 مصابا, غالبيتهم من النساء والأطفال ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 11:14
كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 10:17     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.22

وزارة الصحة: مواصلة تنظيم لقاءات تشاورية مع النقابات والشركاء الاجتماعيين

24.01.22

أشتية: على العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لاستمراره في عدوانه…

24.01.22

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن تعزيز السلم والحفاظ عليه في العالم

24.01.22

العدوان الصهيوني على غزة: عشرات الشهداء في استهداف جيش الاحتلال ل 5 مراكز إيواء في خان…

24.01.22

كأس إفريقيا-2023 / الجولة الثالثة/ المجموعتان الثالثة والرابعة: برنامج مباريات يوم غد…

24.01.22

فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو 6195…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)