و أدانت الوزارة في بيان لها التصريحات الصهيونية الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكرارها لطموحاتها الاستعمارية المعادية للسلام، وعنصريتها في مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته.
و أكدت أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ويحمله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دوامة العدوان والعنف والكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني.
الخارجية الفلسطينية تطالب الإتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالإعتراف بدولة فلسطين
أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 09:51 الفئـة : دولــي
رام الله - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد الإتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالإعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ولإنهاء الإحتلال الصهيوني وتحقيق أمن وإستقرار المنطقة.
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