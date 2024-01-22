عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الإحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة - إستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون أمس الأحد جراء تواصل قصف الإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و أفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

و قال شهود عيان إن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها في مدينة غزة وشمالها، وتقوم باستهداف كل من يقترب من تلك المناطق.

و ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الكتيبة جنوب غربي مدينة غزة، كما وصل شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غربي المدينة.

و إستشهد مواطنان جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان برصاص قناصة الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، سمع صوت انفجار ضخم هز المنطقة الجنوبية في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال عدة مناطق في جباليا.

و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع بعد المئة على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90 بالمئة من سكانه.